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Силы ПВО РФ уничтожили 44 украинских БПЛА над российскими регионами

20 ноября 2024 09:55
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Силы ПВО РФ в течение ночи ликвидировали 44 украинских дрона над российскими регионами, пишет ТАСС.

Министерство обороны РФ информирует, что Киев осуществил попытку атаковать объекты, расположенные на территории России. Для данных целей украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Средствами ПВО РФ уничтожены 20 БЛА в районе территории Новгородской области, 5 дронов – над Курской областью, 4 беспилотника – над Орловской областью, по 3 дрона – в районе территорий Белгородской, Тульской, Тверской областей, по 2 БЛА – в небе над Брянской, Московской и Смоленской областями, уточнили в ведомстве.

# Международная политика

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