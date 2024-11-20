Медики присоединились к общенациональной забастовке в Греции

Акция протеста организована крупнейшими профсоюзами. По их призыву практически во всех городах на улицы вышли миллионы людей – рабочие, пенсионеры, банкиры, безработные и студенты. К ним присоединились и медики, которые сейчас оказывают лишь экстренную помощь. У них накопилось множество претензий к правительству, в частности в неспособности решить экономические проблемы. Главными требованиями в списке бастующих являются повышение зарплат, чтобы выжить в условиях роста цен, заключение новых коллективных договоров и увеличение пособий.