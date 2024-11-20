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Медики присоединились к общенациональной забастовке в Греции

20 ноября 2024 10:31
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Грецию парализовала масштабная общенациональная забастовка. В стране не ходит транспорт, стоят поезда. Прервано паромное сообщение, не работают госучреждения и многие магазины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики присоединились к общенациональной забастовке в Греции-2

Акция протеста организована крупнейшими профсоюзами. По их призыву практически во всех городах на улицы вышли миллионы людей – рабочие, пенсионеры, банкиры, безработные и студенты. К ним присоединились и медики, которые сейчас оказывают лишь экстренную помощь. У них накопилось множество претензий к правительству, в частности в неспособности решить экономические проблемы. Главными требованиями в списке бастующих являются повышение зарплат, чтобы выжить в условиях роста цен, заключение новых коллективных договоров и увеличение пособий.

# Акции протеста

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