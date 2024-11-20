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Reuters: политики ЕС остались недовольны итогами саммита G20 в Бразилии

20 ноября 2024 09:39
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва досрочно завершил переговорный процесс на саммите G20, чем вызвал недовольство Запада, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

В материале указано, что причиной преждевременного завершения переговоров стало намерение сократить время обсуждения ситуации в Украине.

По информации агентства, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о недовольстве в отношении действий президента Бразилии, аргументируя, что «текст бы только выиграл», будь он «более откровенным» по отношению ситуации украинского конфликта.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон # Лула да Силва

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