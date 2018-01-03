Прямой эфир

В Перу обрушился подвесной мост: 5 человек погибли, 20 пропали без вести

03 января 2018 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. Сразу два крупных ЧП произошло в Перу всего за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Перу обрушился подвесной мост: 5 человек погибли, 20 пропали без вести -1

В регионе Куско обрушился подвесной мост через реку. Погибли 5 человек, около 20 пропали без вести. Специалисты считают, что к трагедии привело плохое состояние конструкции.

В Перу обрушился подвесной мост: 5 человек погибли, 20 пропали без вести -4

А недалеко от столицы страны Лимы столкнулись автобус и грузовик. От удара пассажирское транспортное средство вылетело в пропасть. Жертвами трагедии стали почти полсотни человек.

По предварительным данным погибли все, кто находился на борту.

На месте ЧП была развернута спасательная операция. Службы работали в сложнейших условиях. Автобус рухнул со стометровой высоты. К трагедии привело нарушении ПДД, оба водителя превысили скорость.

# Фотофакт # Авария в Мексике

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы
03 января 2018 09:44

В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы

Королевских пингвинов переводят в закрытый вольер: мощный шторм надвигается на Канаду
03 января 2018 09:31

Королевских пингвинов переводят в закрытый вольер: мощный шторм надвигается на Канаду

Трагедия в Мексике: крокодил утащил 12-летнего ребенка под воду
03 января 2018 09:23

Трагедия в Мексике: крокодил утащил 12-летнего ребенка под воду