В Перу обрушился подвесной мост: 5 человек погибли, 20 пропали без вести

Новости Перу. Сразу два крупных ЧП произошло в Перу всего за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе Куско обрушился подвесной мост через реку. Погибли 5 человек, около 20 пропали без вести. Специалисты считают, что к трагедии привело плохое состояние конструкции.

А недалеко от столицы страны Лимы столкнулись автобус и грузовик. От удара пассажирское транспортное средство вылетело в пропасть. Жертвами трагедии стали почти полсотни человек.

По предварительным данным погибли все, кто находился на борту.

На месте ЧП была развернута спасательная операция. Службы работали в сложнейших условиях. Автобус рухнул со стометровой высоты. К трагедии привело нарушении ПДД, оба водителя превысили скорость.