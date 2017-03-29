В Перу из-за экстренной посадки загорелся пассажирский самолет: 30 человек ранены

Новости Перу. В Перу во время посадки загорелся пассажирский самолет.

В момент катастрофы на борту находились более 130 человек.

К месту ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Всех пассажиров удалось эвакуировать, однако без пострадавших не обошлось.