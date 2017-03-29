Прямой эфир

В Перу из-за экстренной посадки загорелся пассажирский самолет: 30 человек ранены

29 марта 2017 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. В Перу во время посадки загорелся пассажирский самолет.

В момент катастрофы на борту находились более 130 человек.

К месту ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Всех пассажиров удалось эвакуировать, однако без пострадавших не обошлось.

В Перу из-за экстренной посадки загорелся пассажирский самолет: 30 человек ранены-1

Медицинская помощь потребовалась без малого 30 пассажирам.

Позже выяснилось: совершить экстренную посадку пилота заставила техническая неисправность шасси. Вероятнее всего, это и стало причиной возгорания. В настоящее время аэропорт закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Возгорание самолета

Другие новости рубрики

Все новости
Снежная лавина накрыла несколько машин на трассе в Кыргызстане: погибли 4 человека, 6 ранены
28 марта 2017 10:11

Снежная лавина накрыла несколько машин на трассе в Кыргызстане: погибли 4 человека, 6 ранены

После убийства полицейскими китайца в Париже почти 200 человек вышли с акциями против произвола правоохранителей
28 марта 2017 07:05

После убийства полицейскими китайца в Париже почти 200 человек вышли с акциями против произвола правоохранителей

Из музея в Берлине украли золотую монету весом в 100 кг
27 марта 2017 15:16

Из музея в Берлине украли золотую монету весом в 100 кг