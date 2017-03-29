В Перу из-за экстренной посадки загорелся пассажирский самолет: 30 человек ранены

Новости Перу. В Перу во время посадки загорелся пассажирский самолет.
В момент катастрофы на борту находились более 130 человек.
К месту ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Всех пассажиров удалось эвакуировать, однако без пострадавших не обошлось.
Медицинская помощь потребовалась без малого 30 пассажирам.
Позже выяснилось: совершить экстренную посадку пилота заставила техническая неисправность шасси. Вероятнее всего, это и стало причиной возгорания. В настоящее время аэропорт закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.