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В перестрелке с полицейскими в Бельгии погиб человек

29 сентября 2022 06:26
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Новости Бельгии. Один человек погиб при перестрелке с полицией в Бельгии. По сообщению МВД страны, инцидент произошел во время спецоперации по задержанию участников крайне правых группировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их всех подозревают в подготовке терактов и незаконном хранении оружия.

В перестрелке с полицейскими в Бельгии погиб человек-1

По словам прокуратуры, рейды проводились по 10 адресам, в основном в крупном портовом городе Антверпен. Когда в один из домов постучали полицейские, по ним открыли стрельбу. Завязалась перестрелка, в которой нападавший был убит. Во время обыска у него в квартире были обнаружены автоматы, пистолеты и карабины, а также патроны к ним. В ходе спецоперации задержаны несколько человек, но в МВД отказались сообщить, сколько именно.

# Стрельба # Новости Бельгии # Фотофакт

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