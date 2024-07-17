В Париже накануне Олимпиады вдвое повысили стоимость проезда в транспорте

Теперь он обойдется французам в два раза дороже. Например, за билет на 10 поездок в автобусе или метро им придется отдать 32 евро, а не 17, как раньше. Но больнее всего подорожание ударит по миллионам жителей пригородов, которые ежедневно ездят в Париж на работу. Стоимость недельного проездного на электричках с 31 евро взлетела до 70-ти. Но власти попытались успокоить людей, сообщив, что мера эта временная. Решение о повышении цен на проезд в транспорте вступит в силу с 20 июля и будет действовать до конца паралимпиады, то есть по 8 сентября включительно. Впрочем, заработать на Играх и ее гостях решили не только транспортники. Так, на 30 % подорожали билеты в Лувр, стоимость его посещения выросла с 17 до 22 евро, а чтобы подняться на вершину Эйфелевой башни на лифте, придется заплатить более 35 евро, ранее это можно было сделать в среднем за 30 евро.