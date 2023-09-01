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В Пакистане тысячи людей протестуют против нищеты и роста цен

01 сентября 2023 06:58
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Новости Пакистана. В Пакистане продолжаются акции против нищеты и постоянного роста цен. Тысячи людей, в основном женщины, вышли на улицы, требуя от властей снизить тарифы на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане тысячи людей протестуют против нищеты и роста цен-1

Они призывали не оплачивать коммунальные услуги и сжигали счета. Митинги и демонстрации не утихают несколько месяцев. Однако правительство отказывается идти навстречу протестующим, ссылаясь на требование Международного валютного фонда. Повышение тарифов и налогов – его условие оказания финансовой помощи стране.

# Акции протеста # Новости Пакистана # Фотофакт

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