В Пакистане тысячи людей протестуют против нищеты и роста цен

Новости Пакистана. В Пакистане продолжаются акции против нищеты и постоянного роста цен. Тысячи людей, в основном женщины, вышли на улицы, требуя от властей снизить тарифы на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они призывали не оплачивать коммунальные услуги и сжигали счета. Митинги и демонстрации не утихают несколько месяцев. Однако правительство отказывается идти навстречу протестующим, ссылаясь на требование Международного валютного фонда. Повышение тарифов и налогов – его условие оказания финансовой помощи стране.