В Норвегии музыкант сыграл ледяную музыку: как это было

Все барабаны, рожки, трещетки и ксилофон – изо льда. По понятным причинам музыкальное шоу проходило при температуре -15 градусов. По словам создателя, главной его идеей было не просто сыграть ледяную музыку, но и привлечь внимание людей к глобальному потеплению.