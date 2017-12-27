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В Норвегии музыкант сыграл ледяную музыку: как это было

27 декабря 2017 21:28
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Новости Норвегии. Норвежский мастер устроил концерт на необычных инструментах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норвегии музыкант сыграл ледяную музыку: как это было-1

В Норвегии музыкант сыграл ледяную музыку: как это было-3

Все барабаны, рожки, трещетки и ксилофон – изо льда. По понятным причинам музыкальное шоу проходило при температуре -15 градусов. По словам создателя, главной его идеей было не просто сыграть ледяную музыку, но и привлечь внимание людей к глобальному потеплению.

# Музыкальный инструмент # Фотофакт

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