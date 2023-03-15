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В Нарве отказались сносить мемориал погибшим в годы Второй мировой войны

15 марта 2023 12:13
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Новости Эстонии. В Эстонии кампания борьбы с советскими памятниками приняла неожиданный оборот. Против нее стали воевать сами жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нарве отказались сносить мемориал погибшим в годы Второй мировой войны-1

Так, городская управа Нарвы отказалась сносить мемориал, посвященный погибшим в годы Второй мировой войны. Его установили в 1993 году на деньги, собранные горожанами. Теперь сооружение в черном списке рабочей группы по советским монументам. Мэр города категорически заявил, что никакого желания сносить памятник у него нет и он как стоял, так и будет стоять. Официальной реакции властей на это решение города пока не последовало. Парламент Эстонии принял закон о демонтаже советских памятников, по которому необходимо снести или заменить 244 из 322, 56 из них уже уничтожены.

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# Памятники # Новости Эстонии # Фотофакт

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