В Нагорном Карабахе вновь начались военные действия: есть заявили о жертвах с обеих сторон

Новости Нагорного Карабаха. Противоречивая информация приходит из зоны конфликта. Его обострение произошло в ночь с пятницы на субботу. Есть заявления о жертвах с обеих сторон.

Противостояние между Арменией и Азербайджаном длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

По последним сообщениям, и Азербайджан, и Армения продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжёлую артиллерию и бронетехнику.

Начиная с 1992 года, ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Она вновь соберётся в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне Президент Беларуси призвал стороны конфликта к диалогу. Состоялись телефонные разговоры Александра Лукашенко с президентами Азербайджана и Армении. Белорусский лидер выразил сожаление, что в связи со столкновениями гибнут люди, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.