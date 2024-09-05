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В Мюнхене произошла стрельба возле консульства Израиля

05 сентября 2024 12:22
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ЧП у генерального консульства Израиля в Мюнхене. Мужчина, вооруженный длинноствольным ружьем, устроил стрельбу. Предположительно, целью нападавшего был полицейский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мюнхене произошла стрельба возле консульства Израиля-2

Правоохранители ранили злоумышленника ответным огнем. Стрелок задержан, но его мотивы пока не установлены. Израильские дипломаты заявили, что генконсульство было закрыто в момент случившегося. Сейчас к нему стянуты вертолеты и спецназ, в районе усилено присутствие сил правопорядка, территория оцеплена. Официальных сообщений мюнхенской полиции о жертвах пока не появлялось. СМИ отмечают, что стрельба произошла в годовщину теракта на летних Олимпийских играх, проходивших как раз в Мюнхене. Тогда палестинские террористы захватили в заложники израильских спортсменов.

# Криминал

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