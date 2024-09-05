В Мюнхене произошла стрельба возле консульства Израиля

Правоохранители ранили злоумышленника ответным огнем. Стрелок задержан, но его мотивы пока не установлены. Израильские дипломаты заявили, что генконсульство было закрыто в момент случившегося. Сейчас к нему стянуты вертолеты и спецназ, в районе усилено присутствие сил правопорядка, территория оцеплена. Официальных сообщений мюнхенской полиции о жертвах пока не появлялось. СМИ отмечают, что стрельба произошла в годовщину теракта на летних Олимпийских играх, проходивших как раз в Мюнхене. Тогда палестинские террористы захватили в заложники израильских спортсменов.