В Мюнхене произошла стрельба возле консульства Израиля

ЧП у генерального консульства Израиля в Мюнхене. Мужчина, вооруженный длинноствольным ружьем, устроил стрельбу. Предположительно, целью нападавшего был полицейский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП у генерального консульства Израиля в Мюнхене. Мужчина, вооруженный длинноствольным ружьем, устроил стрельбу. Предположительно, целью нападавшего был полицейский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители ранили злоумышленника ответным огнем. Стрелок задержан, но его мотивы пока не установлены. Израильские дипломаты заявили, что генконсульство было закрыто в момент случившегося. Сейчас к нему стянуты вертолеты и спецназ, в районе усилено присутствие сил правопорядка, территория оцеплена. Официальных сообщений мюнхенской полиции о жертвах пока не появлялось. СМИ отмечают, что стрельба произошла в годовщину теракта на летних Олимпийских играх, проходивших как раз в Мюнхене. Тогда палестинские террористы захватили в заложники израильских спортсменов.