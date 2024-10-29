В Мельбурне машина на полной скорости въехала в школьный двор

В австралийском Мельбурне машина на полной скорости пробила забор и влетела в школьный двор. Погиб 11-летний ребенок, еще четверо с различными травмами доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло во время перемены, когда у здания было много учеников. Водитель, 40-летняя женщина, задержана. Она сама не пострадала. В полиции отвергают версию теракта. Там это происшествие пока рассматривают как несчастный случай. В самой школе временно отменены все занятия, родителей попросили как можно скорее забрать детей домой.