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В Мельбурне машина на полной скорости въехала в школьный двор

29 октября 2024 10:43
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В австралийском Мельбурне машина на полной скорости пробила забор и влетела в школьный двор. Погиб 11-летний ребенок, еще четверо с различными травмами доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мельбурне машина на полной скорости въехала в школьный двор-2

Это произошло во время перемены, когда у здания было много учеников. Водитель, 40-летняя женщина, задержана. Она сама не пострадала. В полиции отвергают версию теракта. Там это происшествие пока рассматривают как несчастный случай. В самой школе временно отменены все занятия, родителей попросили как можно скорее забрать детей домой.

# ЧП

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