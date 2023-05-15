В Мексике возник миграционный кризис, вызванный политикой Байдена

Новости Мексики. В Мексике возник миграционный кризис, вызванный политикой президента США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщило крупное американское издание.

Ситуация резко обострилась в преддверии ужесточения иммиграционных правил администрацией Байдена. Согласно им, нелегалов будут лишать права на убежище. Таким образом, полагая, что попасть в США станет сложнее, люди устремились к границе. По данным мексиканских властей, число мигрантов, идущих транзитом через Мексику в Соединенные Штаты, возросло с 700 до 6 тысяч человек.