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В Мексике возник миграционный кризис, вызванный политикой Байдена

15 мая 2023 09:02
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Новости Мексики. В Мексике возник миграционный кризис, вызванный политикой президента США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщило крупное американское издание.  

Ситуация резко обострилась в преддверии ужесточения иммиграционных правил администрацией Байдена. Согласно им, нелегалов будут лишать права на убежище. Таким образом, полагая, что попасть в США станет сложнее, люди устремились к границе. По данным мексиканских властей, число мигрантов, идущих транзитом через Мексику в Соединенные Штаты, возросло с 700 до 6 тысяч человек.  

В Мексике возник миграционный кризис, вызванный политикой Байдена-1

Всего в приграничных городах собрались около 27 тысяч нелегалов. Хаос, возникший из-за критической переполненности лагерей и других мест скопления беженцев, вызвал резкую критику в адрес американского лидера.  

# Беженцы # Новости Мексики # Фотофакт

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