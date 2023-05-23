В Мексике проснулся опасный вулкан

Новости Мексики. В стране проснулся опасный вулкан. Он извергает столько пепла, что властям пришлось закрыть школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на каникулы ушли 10 тысяч учащихся в 22 городах страны. Помимо этого, вулкан стал причиной закрытия аэропортов. Не исключена эвакуация жителей. Пепел, а также газы, извергаемые вулканом, считаются вредными для органов дыхания.