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В Мексике на автомобильной выставке произошла перестрелка – 10 человек погибли, 9 ранены

21 мая 2023 08:54
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Новости Мексики. 10 человек погибли, девять ранены в результате перестрелки на севере Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на автомобильной выставке в Нижней Калифорнии.  

В Мексике на автомобильной выставке произошла перестрелка – 10 человек погибли, 9 ранены-1

По информации очевидцев, нападавших было несколько. Они вышли из машины и устроили стрельбу по прохожим. Злоумышленники скрылись с места преступления. Полиция проводит расследование по факту случившегося. На место происшествия прибыли правоохранители, морская пехота, пожарная служба и даже Красный Крест Мексики.  

# Стрельба # Новости Мексики # Фотофакт

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