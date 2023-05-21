Новости Мексики. 10 человек погибли, девять ранены в результате перестрелки на севере Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на автомобильной выставке в Нижней Калифорнии.

По информации очевидцев, нападавших было несколько. Они вышли из машины и устроили стрельбу по прохожим. Злоумышленники скрылись с места преступления. Полиция проводит расследование по факту случившегося. На место происшествия прибыли правоохранители, морская пехота, пожарная служба и даже Красный Крест Мексики.