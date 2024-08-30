В Мексике грузовик въехал в караван мигрантов – три человека погибли

Еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницы. По данным полиции, инцидент произошел из-за того, что колонны людей, спасаясь от палящего солнца, идут к границе США ночью. Люди просто не видны на дорогах. А многие из них еще и выходят на проезжую часть. Водителя грузовика задержали до полного выяснения обстоятельств происшествия.