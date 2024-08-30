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В Мексике грузовик въехал в караван мигрантов – три человека погибли

30 августа 2024 08:26
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Грузовик врезался в караван мигрантов на юге Мексики. Три человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике грузовик въехал в караван мигрантов – три человека погибли-2

Еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницы. По данным полиции, инцидент произошел из-за того, что колонны людей, спасаясь от палящего солнца, идут к границе США ночью. Люди просто не видны на дорогах. А многие из них еще и выходят на проезжую часть. Водителя грузовика задержали до полного выяснения обстоятельств происшествия.

# ДТП

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