В Мексике группа неизвестных ворвалась в бар и открыла стрельбу. Двое погибли, ещё 16 ранены

Новости Мексики. Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате вооруженной атаки в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате вооруженной атаки в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа неизвестных ворвалась в бар на западе страны и открыла беспорядочную стрельбу. В регионе усилены меры безопасности. Злоумышленников ищут.
Мексику захлестнула волна насилия.
С начала 2020 года там зафиксировано более чем 29 тысяч умышленных убийств, что на процент больше, чем за аналогичный период минувшего года. А 2019-й, к слову, стал рекордным в Мексике по числу преступлений.
То, что правительство страны действительно не может справиться с разгулом насилия, ранее подтвердил мексиканский лидер.