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В Мексике группа неизвестных ворвалась в бар и открыла стрельбу. Двое погибли, ещё 16 ранены

30 ноября 2020 09:19
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Новости Мексики. Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате вооруженной атаки в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике группа неизвестных ворвалась в бар и открыла стрельбу. Двое погибли, ещё 16 ранены-1

Группа неизвестных ворвалась в бар на западе страны и открыла беспорядочную стрельбу. В регионе усилены меры безопасности. Злоумышленников ищут.

В Мексике группа неизвестных ворвалась в бар и открыла стрельбу. Двое погибли, ещё 16 ранены-4

Мексику захлестнула волна насилия.

С начала 2020 года там зафиксировано более чем 29 тысяч умышленных убийств, что на процент больше, чем за аналогичный период минувшего года. А 2019-й, к слову, стал рекордным в Мексике по числу преступлений.

То, что правительство страны действительно не может справиться с разгулом насилия, ранее подтвердил мексиканский лидер.

# Стрельба # Андрес Мануэль Лопес Обрадор # Фотофакт

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