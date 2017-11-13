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В Мексике автомобиль протаранил торговые ряды

13 ноября 2017 08:49
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Новости Мексики. Автомобиль протаранил торговые палатки в столице Мексики. Пострадали не менее 7 местных жителей. Из них четверым потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показания очевидцев расходятся: некоторые говорят, что водитель потерял управление над автомобилем, другие заявляют, что он сделал это намеренно.

С места происшествия мужчина, управлявший машиной, скрылся. Полиция объявила подозреваемого в розыск. Ему грозит ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и материальному имуществу.

# Авария в Мексике

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