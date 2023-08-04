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В Мексике автобус на полном ходу упал в овраг. Есть погибшие

04 августа 2023 07:26
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Новости Мексики. По меньшей мере 15 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Мексике. Он ехал из столицы в Тихуану на границе с Америкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике автобус на полном ходу упал в овраг. Есть погибшие-1

21 человек получил травмы, среди погибших пять детей. Автобус съехал с дороги и упал в овраг. По предварительной информации, причиной стало то, что водитель уснул за рулем. На месте работали военные, пожарная служба и медики. Погибших извлекали из автобуса, раненым оказали помощь на месте.

# Авария # Новости Мексики # Фотофакт

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