В Мексике автобус на полном ходу упал в овраг. Есть погибшие

Новости Мексики. По меньшей мере 15 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Мексике. Он ехал из столицы в Тихуану на границе с Америкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 человек получил травмы, среди погибших пять детей. Автобус съехал с дороги и упал в овраг. По предварительной информации, причиной стало то, что водитель уснул за рулем. На месте работали военные, пожарная служба и медики. Погибших извлекали из автобуса, раненым оказали помощь на месте.