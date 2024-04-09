Глава ФСБ РФ: Украина совершает варварские преступления

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал о варварских преступлениях, которые совершает Украина на территории Российской Федерации, в том числе и о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

На совещании обсуждались проблемы антитеррористической защищенности. Как отметил Бортников, эти деяния организуют украинские неонацисты и те, кто им покровительствует на Западе.

В теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники этого преступления будут наказаны.