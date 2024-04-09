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Глава ФСБ РФ: Украина совершает варварские преступления

09 апреля 2024 14:14
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Глава ФСБ Александр Бортников рассказал о варварских преступлениях, которые совершает Украина на территории Российской Федерации, в том числе и о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

На совещании обсуждались проблемы антитеррористической защищенности. Как отметил Бортников, эти деяния организуют украинские неонацисты и те, кто им покровительствует на Западе.

В теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники этого преступления будут наказаны.

# Международная политика # Александр Бортников

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