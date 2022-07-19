В Литве резко упал рейтинг правительства

Новости Литвы. В Литве становится все больше людей, которые недовольны действиями правительства. Это показали данные опроса, проведенного в конце июня крупной социологической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в мае положительно оценили работу кабмина чуть более 35 % литовцев, то в июне – всего 32 %. Выросло число жителей, которые считают, что оно не справляется со своей работой. Такое мнение высказали 60 % опрошенных. Впрочем, по мнению экспертов, рейтинг правительства будет падать и дальше.

Власти по-прежнему не могут справиться с инфляцией, которая достигла 21 %. Ежемесячно растут цены на продукты питания. Так, например, мясо птицы за год подорожало на 150 %, а картошка и вовсе на 160 %. По прогнозам экономистов, к осени ситуация станет еще хуже. Поэтому литовцев призвали максимально сократить расходы и приготовиться к очередному росту цен.