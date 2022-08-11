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В Литве растёт число бедных людей

11 августа 2022 10:20
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Новости Литвы. Литовцам все труднее выдерживать растущий уровень инфляции. В стране растет бедность. Об этом сообщает Департамент статистики страны. Содержание жилья – вода, электричество, газ – за год подорожали на 50,5 %, продукты – на 30. А некоторые и больше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве растёт число бедных людей-1

Например, картошка – на 73 %, мука – на 62 %. В этих условиях эксперты советуют людям не тратить, поскольку их ждет дорогой отопительный сезон. При этом уже многим не на чем экономить. Более того, жителям Литвы все чаще приходится делать выбор – либо оплатить счета за коммуналку, либо купить продукты. Благотворительные организации заявили, что за помощью обратились почти 200 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем год назад. Осенью число увеличится. И на помощь правительства уже мало кто надеется.

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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