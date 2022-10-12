В Литве предложили ввести продовольственные карточки

Продукты в стране подорожали более чем на треть. При этом рост цен на продовольствие в Литве самый большой в еврозоне. Кроме того, жителям приходится оплачивать еще и огромные счета за электроэнергию. Сложившаяся ситуация требует нестандартных решений. А потому уже скоро будет рассмотрен вопрос продкарточек. Ежемесячные выплаты на продукты смогут получать родители на каждого ребенка в семье.