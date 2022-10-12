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В Литве предложили ввести продовольственные карточки

12 октября 2022 07:22
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Новости Литвы. Литва планирует ввести продовольственные карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С предложением выступила главный советник литовского лидера по вопросам социально-экономической политики. 

В Литве предложили ввести продовольственные карточки-1

Продукты в стране подорожали более чем на треть. При этом рост цен на продовольствие в Литве самый большой в еврозоне. Кроме того, жителям приходится оплачивать еще и огромные счета за электроэнергию. Сложившаяся ситуация требует нестандартных решений. А потому уже скоро будет рассмотрен вопрос продкарточек. Ежемесячные выплаты на продукты смогут получать родители на каждого ребенка в семье.  

# Экономический кризис # Ирена Сагаловичене # Гитанас Науседа # Новости Литвы # Фотофакт

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