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В Литве начались масштабные учения НАТО «Железный волк»

17 октября 2022 13:30
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Новости Литвы. В Литве начались масштабные учения НАТО «Железный волк». В них принимают участие около 3,5 тысячи военных из 10 стран-участниц альянса и 700 единиц военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые военные колонны уже проследовали к центральному полигону литовской армии в Пабраде. До белорусской границы от него менее 10 километров. 

В Литве начались масштабные учения НАТО «Железный волк»-1

В течение двух недель учебные бои будут вести армейские подразделения из Бельгии, Чехии, США, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании и даже Австралии, которая пока не является членом альянса. Как заявили в Минобороны Литвы – целью этих масштабных военных игр является повышение обороноспособности бронетанковой бригады и отработка ведения совместных боевых действий с силами НАТО, в частности в наступательных и оборонительных операциях.

# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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