Новости Литвы. В Литве начались масштабные учения НАТО «Железный волк». В них принимают участие около 3,5 тысячи военных из 10 стран-участниц альянса и 700 единиц военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые военные колонны уже проследовали к центральному полигону литовской армии в Пабраде. До белорусской границы от него менее 10 километров.