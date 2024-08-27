В Латвии женщин планируют призывать в армию

В Латвии планируют призывать на службу в армии женщин. Об этом заявил министр обороны балтийской республики. И произойти это может уже в 2028 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы оборонного ведомства, за это время надо успеть сделать очень многое. Во-первых, провести дискуссию в обществе, которая уже началась. А во-вторых проделать огромную подготовительную работу, чтобы условия для служащих в армии женщин отвечали современным требованиям. Для этого нужно адаптировать оборудование, одежду, обмундирование, пояснил министр. Хотя обсуждения нововведения в обществе только начались, приказы об адаптации условий в армии уже отданы.

Стоит отметить, что в минувшем году Латвия вернула обязательную военную службу. Рига планирует пополнить ряды армии на тысячу человек в 2025-м, а в дальнейшем призывать по 4 тысячи человек каждый год.