В Латвии отказались сносить памятник комиссару Красной армии

В Латвии кампания по сносу советских монументов все чаще начинает тормозить. И в основном из-за сопротивления на местах. Так, городские власти Вентспилса отказались сносить памятник комиссару Красной армии Яну Фабрициусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там заявили, что полководец является ярким и типичным примером личностей своего времени. И поэтому не видят никаких веских причин для его демонтажа. Дискуссия о сносе памятника впервые возникла еще в конце 1991 года. И тогда, и сейчас большинство горожан считают, что его следует сохранить, поскольку Фабрициус – местный житель, сумевший сделать блестящую военную карьеру.