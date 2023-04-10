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В Латвии отказались сносить памятник комиссару Красной армии

10 апреля 2023 14:58
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В Латвии кампания по сносу советских монументов все чаще начинает тормозить. И в основном из-за сопротивления на местах. Так, городские власти Вентспилса отказались сносить памятник комиссару Красной армии Яну Фабрициусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии отказались сносить памятник комиссару Красной армии-1

Там заявили, что полководец является ярким и типичным примером личностей своего времени. И поэтому не видят никаких веских причин для его демонтажа. Дискуссия о сносе памятника впервые возникла еще в конце 1991 года. И тогда, и сейчас большинство горожан считают, что его следует сохранить, поскольку Фабрициус – местный житель, сумевший сделать блестящую военную карьеру.

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

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