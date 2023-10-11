В Латвии эвакуировали около 300 школ

Новости Латвии. Около 300 школ были эвакуированы в Латвии, после того как получили одинаковые сообщения об угрозе взрыва. Как рассказали в полиции, электронные письма рассылались с одного адреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможно, что их отправлял один человек, хотя не исключено, что действовала группа людей. При этом жителей страны попросили не паниковать, так как никакого риска безопасности нет, как нет и причин для беспокойства. По мнению полиции, цель этих действий заключалась в том, чтобы вызвать тревогу в обществе и дестабилизировать работу властей. Сейчас в школах проходят плановые проверки безопасности и инструктаж, как вести себя в случае тревоги.