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В Латвии эвакуировали около 300 школ

11 октября 2023 11:24
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Новости Латвии. Около 300 школ были эвакуированы в Латвии, после того как получили одинаковые сообщения об угрозе взрыва. Как рассказали в полиции, электронные письма рассылались с одного адреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии эвакуировали около 300 школ-1

Возможно, что их отправлял один человек, хотя не исключено, что действовала группа людей. При этом жителей страны попросили не паниковать, так как никакого риска безопасности нет, как нет и причин для беспокойства. По мнению полиции, цель этих действий заключалась в том, чтобы вызвать тревогу в обществе и дестабилизировать работу властей. Сейчас в школах проходят плановые проверки безопасности и инструктаж, как вести себя в случае тревоги.

# ЧП # Новости Латвии # Фотофакт

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