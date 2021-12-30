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В Латвии дорожает отопление. Глава Минобороны заявил, что новое поколение «слишком теплолюбиво»

30 декабря 2021 11:39
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Новости Латвии. В Латвии почти 40 % домохозяйств могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за отопление из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Об этом сообщает Латвийский союз самоуправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблема оплаты коммунальных услуг коснется не только бедных слоев населения, но и граждан, которые по латвийским меркам имеют высокий доход. Ранее энергетический кризис объявили в городе Даугавпилс. Не исключено, что таким же путем пойдут и другие муниципалитеты.  

В Латвии дорожает отопление. Глава Минобороны заявил, что новое поколение «слишком теплолюбиво»-1

Однако, как уверяют в Министерстве экономики, в Латвии достаточно энергоресурсов и никакого кризиса в стране нет. А глава Минобороны и вовсе заявил, что новое поколение «слишком теплолюбиво». Судя по сказанному властями, рассчитывать латвийцам придется только на себя. Согласно социологическим опросам, 57 % граждан Латвии этой зимой попытаются уменьшить оплату за коммунальные услуги, сэкономив на потреблении энергоресурсов. Каждый десятый планирует экономить на отоплении.  

# Отопительный сезон # Артис Пабрикс # Фотофакт

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