В Латвии дорожает отопление. Глава Минобороны заявил, что новое поколение «слишком теплолюбиво»

Новости Латвии. В Латвии почти 40 % домохозяйств могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за отопление из-за рекордно высоких цен на электроэнергию. Об этом сообщает Латвийский союз самоуправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблема оплаты коммунальных услуг коснется не только бедных слоев населения, но и граждан, которые по латвийским меркам имеют высокий доход. Ранее энергетический кризис объявили в городе Даугавпилс. Не исключено, что таким же путем пойдут и другие муниципалитеты.