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В Квебеке четверо детей погибли во время рыбалки

04 июня 2023 08:51
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Новости Канады. Трагедией обернулась рыбалка в канадской провинции Квебек. Четверо детей погибли, их унесло приливом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Квебеке четверо детей погибли во время рыбалки-1

Звонок спасателям поступил ночью, они оперативно прибыли на место ЧП. Тем не менее только утром после инцидента дети были найдены на берегу на севере региона и доставлены в больницу. Спасти их не удалось. Еще один мужчина числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются. Всего же на рыбалке были 11 человек. Шестерых удалось вытащить из воды.

# Несчастный случай # Новости Канады # Фотофакт

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