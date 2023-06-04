В Квебеке четверо детей погибли во время рыбалки

Звонок спасателям поступил ночью, они оперативно прибыли на место ЧП. Тем не менее только утром после инцидента дети были найдены на берегу на севере региона и доставлены в больницу. Спасти их не удалось. Еще один мужчина числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются. Всего же на рыбалке были 11 человек. Шестерых удалось вытащить из воды.