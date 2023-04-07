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В Колумбии эвакуируют тысячи людей, живущих вблизи вулкана

07 апреля 2023 10:28
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Новости Колумбии. Более 2 тысяч человек эвакуируют в Колумбии. У вулкана Невадо-дель-Руис зафиксировали повышенную активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии эвакуируют тысячи людей, живущих вблизи вулкана-1

Только за последние пару дней в районе зарегистрировано 7 землетрясений. Пока небольших. Сила подземных толчков составила 2 балла. Тем не менее местная геологическая служба дает не самые благоприятные прогнозы.

Напомним, Невадо-дель-Руис – самый высокий действующий вулкан Андского пояса. 40 лет назад при его извержении погибли больше 25 тысяч человек.

# Извержение вулкана # Новости Колумбии # Фотофакт

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