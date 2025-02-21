В Китае у летучих мышей обнаружен новый коронавирус

Китайские ученые выявили новый коронавирус, найденный у летучих мышей под названием HKU5, с потенциальной опасностью передачи от животных к людям. Об этом пишет РИА Новости.
Однако они предупреждают, что не стоит переоценивать опасность, которую несет этот вирус. Исследование, которое возглавил вирусолог Ши Чжэнли из Гуанчжоу, выявило, что HKU5 относится к тому же самому семейству, что и MERS, и может связываться с рецептором ACE2 человека, как и Sars-CoV-2.
Хотя ученые отметили риск прямой передачи вируса людям или через промежуточных животных хозяев, они подчеркивают, что его действенность значительно ниже, чем у COVID-19. Таким образом, риск для человеческой популяции не следует преувеличивать.
В докладе ВОЗ за 2021 год возможность утечки вируса из лаборатории признана весьма маловероятной. Скорее, более вероятным является то, что новый коронавирус передался от летучих мышей к человеку через другое животное-посредника. Также существует вероятность передачи вируса через охлажденные продукты питания.