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В Китае судьи будут использовать роботов для вынесения приговоров

20 июля 2022 06:54
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Новости Китая. В Китае для вынесения приговоров судьи будут использовать роботов. Нововведение приняли в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае судьи будут использовать роботов для вынесения приговоров-1

Теперь искусственный интеллект – важная часть китайской судебной системы. Так называемый «умный суд» будет автоматически проверять дела на наличие ссылок, рекомендовать законы и постановления, составлять проекты юридических документов, а также изменять в приговорах возможные человеческие ошибки.  

В Китае судьи будут использовать роботов для вынесения приговоров-4

Кроме того, если судья отклоняет рекомендацию машины, та будет требовать письменное объяснение для записи и проверки. Также эти роботы будут работать с китайской системой социального рейтинга. То есть искусственный интеллект сразу же сможет запретить преступнику пользоваться самолетом, поездом, гостиницей или другими социальными услугами.  

# Роботы # Новости Китая # Фотофакт

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