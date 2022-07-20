В Китае судьи будут использовать роботов для вынесения приговоров

Новости Китая. В Китае для вынесения приговоров судьи будут использовать роботов. Нововведение приняли в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь искусственный интеллект – важная часть китайской судебной системы. Так называемый «умный суд» будет автоматически проверять дела на наличие ссылок, рекомендовать законы и постановления, составлять проекты юридических документов, а также изменять в приговорах возможные человеческие ошибки.