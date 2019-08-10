Прямой эфир

В Китае бушует тайфун «Лекима»: погибли более 10 человек, более 1 млн жителей эвакуировали

10 августа 2019 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китае эвакуировали более 1 миллиона человек из-за тайфуна «Лекима», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на восточную часть страны.

В Китае бушует тайфун «Лекима»: погибли более 10 человек, более 1 млн жителей эвакуировали-1

Жертвами урагана уже стали более 10 человек, еще около 20 пропали без вести. Из-за сильных ливней и ураганного ветра многие провинции понесли масштабный ущерб – тайфун повалил около 3 тысяч деревьев и более 100 столбов ЛЭП, начались наводнения, стали сходить большие оползни.

В целях безопасности отменены сотни авиарейсов, приостановлено паромное сообщение. Центральная метеорологическая служба Китая объявила красный, наивысший уровень тревоги.

В Китае бушует тайфун «Лекима»: погибли более 10 человек, более 1 млн жителей эвакуировали-4

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гонки 60 тысяч резиновых уточек: в Чикаго прошёл благотворительный заплыв
09 августа 2019 20:48

Гонки 60 тысяч резиновых уточек: в Чикаго прошёл благотворительный заплыв

Facebook не удалось оспорить многомиллиардный иск от жителей Иллинойса
09 августа 2019 20:41

Facebook не удалось оспорить многомиллиардный иск от жителей Иллинойса

В Нагасаки почтили память погибших в атомной бомбардировке
09 августа 2019 20:34

В Нагасаки почтили память погибших в атомной бомбардировке