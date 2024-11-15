В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, которые нашли убежище в этой стране после окончания Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти аргументировали свое решение недвусмысленно. Раскрытие имен может «создать угрозу безопасности» ветеранам СС. Но главное – усилит российскую пропаганду, направленную против Киева. Ведь большая часть этих преступников, судя по всему, была украинскими коллаборационистами.

Правительство тщательно охраняет черный список. Расследование входящих в него лиц проводили около 40 лет назад, но данные граждан так и не были обнародованы.

Вероятно, осторожности канадцам добавила история с Гунько. Нацистского убийцу со всеми почестями принимали в парламенте, рукоплескал и премьер Трюдо.