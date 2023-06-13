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В Канаде сгорело почти 5 млн гектаров леса

13 июня 2023 19:57
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Новости Канады. В Канаде назвали нынешнюю ситуацию с лесными пожарами худшей в ХХI веке. Итоги подвел министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде сгорело почти 5 млн гектаров леса-1

Как отметил Уильям Блэр, в общей сложности сгорело почти 5 миллионов гектаров леса, около 32 тысяч канадцев были эвакуированы. В настоящее время в стране наблюдается более 400 активных очагов возгорания. Наиболее сложной ситуация остается в Альберте, Квебеке и Онтарио.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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