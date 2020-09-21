В Израиле начались протесты из-за повторного введения карантина. Люди требуют отставки премьер-министра

Новости Израиля. Массовые протесты вспыхнули в Израиле из-за повторного введения общенационального карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не обошлось без стычек митингующих с правоохранителями.
Новости Израиля. Массовые протесты вспыхнули в Израиле из-за повторного введения общенационального карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не обошлось без стычек митингующих с правоохранителями.
Местные жители недовольны решением властей и требуют отставки премьер-министра страны. Граждане считают, что новые ограничения не помогут справиться с распространением заболевания.
Напомним, правительство Израиля ввело строгие ограничительные меры 18 сентября, спустя всего 4 месяца после предыдущего карантина. Поводом стал рост числа инфицированных.
Жителям запрещено отдаляться от домов на расстояние километра за исключением выхода на работу. Отменены поезда и автобусы, закрыты школы.