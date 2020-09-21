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В Израиле начались протесты из-за повторного введения карантина. Люди требуют отставки премьер-министра

21 сентября 2020 09:32
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Новости Израиля. Массовые протесты вспыхнули в Израиле из-за повторного введения общенационального карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не обошлось без стычек митингующих с правоохранителями.  

В Израиле начались протесты из-за повторного введения карантина. Люди требуют отставки премьер-министра-1

В Израиле начались протесты из-за повторного введения карантина. Люди требуют отставки премьер-министра-3

Местные жители недовольны решением властей и требуют отставки премьер-министра страны. Граждане считают, что новые ограничения не помогут справиться с распространением заболевания.  

Напомним, правительство Израиля ввело строгие ограничительные меры 18 сентября, спустя всего 4 месяца после предыдущего карантина. Поводом стал рост числа инфицированных.  

В Израиле начались протесты из-за повторного введения карантина. Люди требуют отставки премьер-министра-6

Жителям запрещено отдаляться от домов на расстояние километра за исключением выхода на работу. Отменены поезда и автобусы, закрыты школы.  

# Коронавирус # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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