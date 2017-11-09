В Ижевске обрушилась часть жилой многоэтажки

Новости Беларуси. Срочные сообщения в эти минуты приходят из российского Ижевска. Здесь обрушилась часть жилого дома. Первая версия ЧП – взрыв газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте работают экстренные службы, несколько единиц спецтехники. Место происшествия оцепили. МЧС сообщает о пострадавших. Их количество пока не уточняется. Кроме этого, под завалами могут находиться люди. По словам очевидцев, буквально несколько минут назад начали разбор секции.