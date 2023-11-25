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В Италии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы

25 ноября 2023 17:28
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В Италии проснулся вулкан Этна. Ночное небо Сицилии озарили впечатляющие всплески лавы. Извергаясь, вулкан выбрасывает гигантские облака пепла, которые застилают горизонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы-1

Столп дыма достигает почти 5 километров в высоту, что представляет серьезную опасность для авиации. Местные ученые ввели красный код для воздушных судов. Впрочем, пробуждение огнедышащей горы пока не доставляет особых неудобств жителям городка Катания по соседству.

В Италии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы-4

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

# Извержение вулкана # Новости Италии # Фотофакт

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