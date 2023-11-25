В Италии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы

В Италии проснулся вулкан Этна. Ночное небо Сицилии озарили впечатляющие всплески лавы. Извергаясь, вулкан выбрасывает гигантские облака пепла, которые застилают горизонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столп дыма достигает почти 5 километров в высоту, что представляет серьезную опасность для авиации. Местные ученые ввели красный код для воздушных судов. Впрочем, пробуждение огнедышащей горы пока не доставляет особых неудобств жителям городка Катания по соседству.