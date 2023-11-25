В Италии проснулся самый высокий действующий вулкан Европы

В Италии проснулся вулкан Этна. Ночное небо Сицилии озарили впечатляющие всплески лавы. Извергаясь, вулкан выбрасывает гигантские облака пепла, которые застилают горизонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Италии проснулся вулкан Этна. Ночное небо Сицилии озарили впечатляющие всплески лавы. Извергаясь, вулкан выбрасывает гигантские облака пепла, которые застилают горизонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столп дыма достигает почти 5 километров в высоту, что представляет серьезную опасность для авиации. Местные ученые ввели красный код для воздушных судов. Впрочем, пробуждение огнедышащей горы пока не доставляет особых неудобств жителям городка Катания по соседству.
Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.