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В Италии почти 50 тысяч рабочих бастуют против нового госбюджета

19 ноября 2023 13:55
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Новости Италии. На забастовку в Италии против нового госбюджета вышли около 50 тысяч рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два крупнейших профсоюза страны организовали стачку в центре Рима. В акции участвовали учителя, грузоперевозчики, врачи и госслужащие.

В Италии почти 50 тысяч рабочих бастуют против нового госбюджета-1

Профсоюзы считают, что действия властей не остановят рост нищеты среди населения и не сулят никакого будущего для молодежи. Из-за забастовки многие автобусные и железнодорожные рейсы были задержаны или отменены, в городе были десятибалльные пробки.

В Италии почти 50 тысяч рабочих бастуют против нового госбюджета-4

Рабочие планируют новые акции протеста в ближайшие две недели.

# Забастовка # Новости Италии # Фотофакт

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