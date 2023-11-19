В Италии почти 50 тысяч рабочих бастуют против нового госбюджета

Новости Италии. На забастовку в Италии против нового госбюджета вышли около 50 тысяч рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два крупнейших профсоюза страны организовали стачку в центре Рима. В акции участвовали учителя, грузоперевозчики, врачи и госслужащие.