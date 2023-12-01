В Италии извергается вулкан Этна

Он подтверждает статус самого активного в Европе. В высоту выброс лавы достиг 4,5 километра. Для самолетов в регионе введен красный код. Однако, несмотря на облака дыма, международный аэропорт Катании – ближайший к вулкану – не прекращал работу. Отметим, Этна имеет самую длинную задокументированную историю извержений среди всех вулканов: первая запись о нем появилась еще за несколько сотен лет до нашей эры.