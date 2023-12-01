Прямой эфир

В Италии извергается вулкан Этна

01 декабря 2023 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Страшно красиво. В Италии извергается вулкан Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии извергается вулкан Этна-1

Он подтверждает статус самого активного в Европе. В высоту выброс лавы достиг 4,5 километра. Для самолетов в регионе введен красный код. Однако, несмотря на облака дыма, международный аэропорт Катании – ближайший к вулкану – не прекращал работу. Отметим, Этна имеет самую длинную задокументированную историю извержений среди всех вулканов: первая запись о нем появилась еще за несколько сотен лет до нашей эры.

# Извержение вулкана # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта
01 декабря 2023 20:01

В Германии задержали двух молодых людей по подозрению в планировании теракта

Дальнобойщики на границе Украины и Польши объявили голодовку
01 декабря 2023 19:15

Дальнобойщики на границе Украины и Польши объявили голодовку

Десятки тысяч финнов остались без работы после закрытия границы с Россией
01 декабря 2023 19:01

Десятки тысяч финнов остались без работы после закрытия границы с Россией