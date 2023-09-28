В Испании 14-летний подросток нанёс ножевые ранения ученикам и учителям школы – есть пострадавшие

По данным местных СМИ, подросток ходил по классам, открывая двери и нападая на своих жертв. В результате инцидента пострадали 5 человек. Их доставили в медицинские учреждения. Приехавшая на место полиция эвакуировала учеников школы. Нападавшего удалось задержать, однако его мотивы неизвестны. По одной из версий, у подозреваемого могло быть психическое расстройство.