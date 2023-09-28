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В Испании 14-летний подросток нанёс ножевые ранения ученикам и учителям школы – есть пострадавшие

28 сентября 2023 21:02
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Новости Испании. В Испании 14-летний подросток нанес ножевые ранения ученикам и учителям школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании 14-летний подросток нанёс ножевые ранения ученикам и учителям школы – есть пострадавшие-1

По данным местных СМИ, подросток ходил по классам, открывая двери и нападая на своих жертв. В результате инцидента пострадали 5 человек. Их доставили в медицинские учреждения. Приехавшая на место полиция эвакуировала учеников школы. Нападавшего удалось задержать, однако его мотивы неизвестны. По одной из версий, у подозреваемого могло быть психическое расстройство.

# Нападение # Новости Испании # Фотофакт

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