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В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли

11 мая 2021 12:41
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Новости мира. ВОЗ заявляет о выходе на плато по заболеваемости и смертности от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако его уровень в организации считают критическим.

В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли-1

За минувшую неделю заразились почти 5,5 миллиона человек и почти 90 тысяч умерли. Такие данные озвучил гендиректор Всемирной организации здравоохранения. За последние сутки в мире зарегистрировано более 677 тысяч новых случаев.

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В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли-4

Наиболее сложная ситуация по коронавирусу в Индии. Вторая волна коронавируса оказалась самой смертоносной. Согласно официальным данным, за весь период пандемии в этой стране заразились более 21 миллиона человек, свыше 230 тысяч умерли.

В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли-7

Люди гибнут в том числе из-за нехватки медицинского кислорода. При этом власти заявляют, что недостатка нет. Проблема лишь в том, что его не всегда успевают доставить из одного штата в другой.

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В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли-10

Умерших сжигают прямо на улице или даже сбрасывают в реки. У берега Ганга обнаружили около 30 тел. По мнению некоторых, трупы оказались в реке из-за слишком высокой стоимости кремации, которая многим жителям не по карману.

# Коронавирус # Тедрос Гебреисус # Фотофакт

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