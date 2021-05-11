В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли

Новости мира. ВОЗ заявляет о выходе на плато по заболеваемости и смертности от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако его уровень в организации считают критическим.

За минувшую неделю заразились почти 5,5 миллиона человек и почти 90 тысяч умерли. Такие данные озвучил гендиректор Всемирной организации здравоохранения. За последние сутки в мире зарегистрировано более 677 тысяч новых случаев. Страны мира начинают выход из карантина. Австрия открывает заведения, а Германия отменяет ограничения для привитых

Наиболее сложная ситуация по коронавирусу в Индии. Вторая волна коронавируса оказалась самой смертоносной. Согласно официальным данным, за весь период пандемии в этой стране заразились более 21 миллиона человек, свыше 230 тысяч умерли.

Люди гибнут в том числе из-за нехватки медицинского кислорода. При этом власти заявляют, что недостатка нет. Проблема лишь в том, что его не всегда успевают доставить из одного штата в другой. На Всемирном конгрессе вакцин назван лучший препарат от COVID-19