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Страны мира начинают выход из карантина. Австрия открывает заведения, а Германия отменяет ограничения для привитых

10 мая 2021 16:52
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Австрия начнет выход из карантина с 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране заработают заведения гастрономии, туризма, культуры и спорта.

Страны мира начинают выход из карантина. Австрия открывает заведения, а Германия отменяет ограничения для привитых-1

Греция открыла свои пляжи. Власти страны решили ослабить антикоронавирусные ограничения в рамках подготовки к возвращению иностранных туристов на следующей неделе. Менеджерам отелей необходимо выполнить ряд требований. На пляжных зонах зонтики должны быть размещены на расстоянии не менее четырех метров, нужно проводить регулярную дезинфекцию и проверять персонал на COVID-19.

Страны мира начинают выход из карантина. Австрия открывает заведения, а Германия отменяет ограничения для привитых-4

Тем временем в Германии всех привитых от коронавируса освободили от ограничений. Теперь им не нужно показывать в парикмахерских отрицательный ПЦР-тест и соблюдать комендантский час. А власти Великобритании заявили, что надеются победить коронавирус к августу. К концу июля все жители страны получат первую дозу вакцины, а значит, будут защищены от всех известных вариантов вируса.

# Коронавирус # Фотофакт

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