Страны мира начинают выход из карантина. Австрия открывает заведения, а Германия отменяет ограничения для привитых

Греция открыла свои пляжи. Власти страны решили ослабить антикоронавирусные ограничения в рамках подготовки к возвращению иностранных туристов на следующей неделе. Менеджерам отелей необходимо выполнить ряд требований. На пляжных зонах зонтики должны быть размещены на расстоянии не менее четырех метров, нужно проводить регулярную дезинфекцию и проверять персонал на COVID-19.

Тем временем в Германии всех привитых от коронавируса освободили от ограничений. Теперь им не нужно показывать в парикмахерских отрицательный ПЦР-тест и соблюдать комендантский час. А власти Великобритании заявили, что надеются победить коронавирус к августу. К концу июля все жители страны получат первую дозу вакцины, а значит, будут защищены от всех известных вариантов вируса.