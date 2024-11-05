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В Индии разбился истребитель ВВС

05 ноября 2024 07:52
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В Индии тренировочный полет истребителя завершился крушением. Когда самолет пролетал над одним из крупных городов, возникли технические неполадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии разбился истребитель ВВС-2

Летчику удалось отвести борт от населенного пункта. На глазах у очевидцев он рухнул в поле недалеко от деревни, в пригороде мегаполиса, и загорелся. Пилот успел катапультироваться. Начато расследование катастрофы.

# Авиакатастрофа

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