В Индии разбился истребитель ВВС

В Индии тренировочный полет истребителя завершился крушением. Когда самолет пролетал над одним из крупных городов, возникли технические неполадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летчику удалось отвести борт от населенного пункта. На глазах у очевидцев он рухнул в поле недалеко от деревни, в пригороде мегаполиса, и загорелся. Пилот успел катапультироваться. Начато расследование катастрофы.