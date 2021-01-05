В Индии массово гибнут пернатые. Власти опасаются вспышки птичьего гриппа

Новости Индии. Новая эпидемия в Индии: на севере страны зафиксирована массовая гибель птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 2 тысячи мертвых особей, в том числе горные гуси, обнаружены у одного из озер. Власти опасаются вспышки птичьего гриппа. Для выяснения причин произошедшего в регион направлена группа специалистов.