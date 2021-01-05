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В Индии массово гибнут пернатые. Власти опасаются вспышки птичьего гриппа

05 января 2021 13:11
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Новости Индии. Новая эпидемия в Индии: на севере страны зафиксирована массовая гибель птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии массово гибнут пернатые. Власти опасаются вспышки птичьего гриппа-1

Почти 2 тысячи мертвых особей, в том числе горные гуси, обнаружены у одного из озер. Власти опасаются вспышки птичьего гриппа.

Для выяснения причин произошедшего в регион направлена группа специалистов.

В Индии массово гибнут пернатые. Власти опасаются вспышки птичьего гриппа-4

Местным жителям в целях безопасности запретили подходить к водоему. Кроме того, нельзя продавать птиц и рыбу из этого района. Нарушителям грозит строгое наказание: крупные штрафы и даже закрытие магазинов.

# Птицы # Фотофакт

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