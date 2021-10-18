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В Индии более 20 человек погибли в результате наводнений. Поиски пропавших продолжаются

18 октября 2021 09:05
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Новости Индии. Более 20 человек, в том числе шесть детей погибли в результате наводнений и оползней в Индии. Еще минимум 13 считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии более 20 человек погибли в результате наводнений. Поиски пропавших продолжаются -1

Тысячи людей были эвакуированы. Для их спасения было создано более 100 гуманитарных лагерей. На месте продолжают работать спасатели. Военные доставляют гуманитарную помощь самолетами.  

В Индии более 20 человек погибли в результате наводнений. Поиски пропавших продолжаются -4

Премьер-министр страны выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что власть поможет пострадавшим.  

# Наводнение # Нарендра Моди # Фотофакт

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