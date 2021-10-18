В Индии более 20 человек погибли в результате наводнений. Поиски пропавших продолжаются

Новости Индии. Более 20 человек, в том числе шесть детей погибли в результате наводнений и оползней в Индии. Еще минимум 13 считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Более 20 человек, в том числе шесть детей погибли в результате наводнений и оползней в Индии. Еще минимум 13 считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей были эвакуированы. Для их спасения было создано более 100 гуманитарных лагерей. На месте продолжают работать спасатели. Военные доставляют гуманитарную помощь самолетами.
Премьер-министр страны выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что власть поможет пострадавшим.