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В Иерусалиме возле здания парламента на митинг собрались около 200 тысяч человек

28 апреля 2023 09:51
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Новости Израиля. Сторонники судебной реформы в Израиле впервые после долгого перерыва провели массовую акцию в поддержку скандального законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Иерусалиме возле здания парламента на митинг собрались около 200 тысяч человек-1

Около 200 тысяч человек собрались на митинг в Иерусалиме возле здания парламента, скандируя лозунги «Народ требует судебной реформы!» Новый закон расколол израильское общество. Недавние опросы показали, что планы правительства ввести его крайне непопулярны. Большинство израильтян считает, что реформа подрывает демократические принципы страны. Она предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление власти контроля за отбором судей.  

Многотысячные демонстрации противников судебной реформы не прекращаются в стране с начала года. 11 марта на них вышли полмиллиона человек, это стало самой массовой акцией протеста в истории Израиля.  

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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