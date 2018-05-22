В Харькове 37 школьников госпитализированы из-за отравления газом

Новости Украины. 37 детей госпитализированы в Харькове после отравления. Один ребенок в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что школьники пострадали от неизвестного газа. Похожий случай произошел 21 мая в школе Николаева. Тогда госпитализировали 39 учеников. Еще один инцидент произошел 8 мая в Черкассах.