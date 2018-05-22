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В Харькове 37 школьников госпитализированы из-за отравления газом

22 мая 2018 18:48
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Новости Украины. 37 детей госпитализированы в Харькове после отравления. Один ребенок в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Харькове 37 школьников госпитализированы из-за отравления газом-1

Сообщается, что школьники пострадали от неизвестного газа. Похожий случай произошел 21 мая в школе Николаева. Тогда госпитализировали 39 учеников. Еще один инцидент произошел 8 мая в Черкассах.

В Харькове 37 школьников госпитализированы из-за отравления газом-4

Во время школьной линейки ученики начали терять сознание, ощущали тошноту. Всего были госпитализированы 55 детей и четверо взрослых. 12 человек при этом попали в реанимацию. Причины отравления до сих пор не установлены.

# Массовое отравление # Фотофакт

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