Костылев: «Государство должно». Оно ничего не должно. Бери и делай

Алексей Костылёв, основатель и главный редактор медиахолдинга «Readovka»:

Я с определенного этапа своей жизни перестал испытывать иллюзии по поводу государства. Государство должно, не должно оно ничего. Бери и делай. Государство – оно все-таки механизм. Механизм, который в первую очередь для людей, которые это государство населяют. Поэтому государство, пока не увидит, что оно работает через пример (я вижу себя как неким инструментом в данном случае), оно делать ничего не будет. А зачем оно будет делать, если оно этого не видит? Оно видит какие-то выкладки, еще что-то, еще где-то может посмотреть. А население само что? Поэтому здесь ответственность на нас, на гражданах. Я здесь скорее как представитель гражданского общества. Мы же еще говорим, что СВО подтолкнуло идеологические некие процессы. Раз он подтолкнул идеологические некие процессы, значит, должна появиться вот эта самая новая элита. Да? В том числе интеллектуальная. И вот через вот развитие вот этих вещей, через простые примеры реальной работы гражданского общества, у нас просто гражданское общество, ты же сам понимаешь, лет пять назад стало уже ругательством, да, это обязательно.



Григорий Азарёнок, СТВ:

Да-да-да, это какая-то кучка геев, либералов и придурков.



Алексей Костылёв:

Надо, чтобы оно реально было гражданским обществом государственников, которые топят за победу своей страны, за благополучие своей страны и готовы еще государству в этом помогать. Вот это и есть реальное гражданское общество. Это мы с тобой, а не условные там, ну не буду, слух короче.